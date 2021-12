La definizione e la soluzione di: Il capoluogo dell Erzegovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOSTAR

Curiosità : Il capoluogo dell Erzegovina

alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Occupa circa il 49% del territorio della Bosnia ed Erzegovina e ne ospita il 33% circa della popolazione. La ... Significato mostar

Definizione Treccani

Altre definizioni con capoluogo; dell; erzegovina; Il capoluogo toscano sigla; Relativa alla regione spagnola con capoluogo Vitoria; capoluogo e lago lombardi; Ha per capoluogo Abha; Isola a sud-ovest dell a Sicilia; Cosi è la voglia dell impaziente; Sta per modell o o modifiche; Le spelonche dell e streghe; Città dell erzegovina famosa per il ponte; Centro dell erzegovina ; Importante centro dell' erzegovina ; E' mèta di pellegrinaggi in Bosnia-erzegovina ; Cerca nelle Definizioni