La definizione e la soluzione di: Il Capirossi centauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LORIS

Curiosità : Il Capirossi centauro

nonostante il nome (Centauro), dimostrava scarso favore per la passione motociclistica di Paolo. Il tragico incidente del 1962, in cui perse la vita il "Ternano ... Significato loris

lòri2 s. m. lat. scient. Loris, dal fr. loris o lori, di 25 cm circa: hanno forme gracili, arti lunghi, coda rudimentale. Il genere comprende un’unica specie, Loris tardigradus, distribuita nell’India merid. e nell’isola di Ceylon. Definizione Treccani

