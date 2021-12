La definizione e la soluzione di: 15 De Berardinis, attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LEO

Curiosità : 15 De Berardinis, attore

Leo de Berardinis (Gioi, 3 gennaio 1940 – Roma, 18 settembre 2008) è stato un attore teatrale, regista teatrale e drammaturgo italiano. Dopo l'esperienza ... Significato leo

leóne (ant. e poet. lióne) s. m. lat. leo -onis, ant. prestito del gr. ????. – 1. a. Carnivoro della famiglia felidi (lat. scient. Panthera leo), che vive nelle savane africane a sud del Sahara e, con una piccola popolazione, in CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI leone le'one ant. e poet. lione s. m. lat. leo -onis, dal gr. léon f. -éssa. - 1. zool. mammifero carnivoro felide Panthera leo, che vive nelle savane africane a sud del Sahara e, con una piccola popolazione, in India ? Espressioni: fig., dente di leone ? DENTE 1; leone d'America Definizione Treccani

