La definizione e la soluzione di: Bella pianta ornamenta le con foglie rosse e verdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CROTON

Curiosità : Bella pianta ornamenta le con foglie rosse e verdi

cròton s. m. lat. scient. Croton, dal gr. ???t??, propriam. «ricino». – 1. alberi, arbusti o erbe, muniti spesso di peli stellati o squamosi; una sua specie, Croton niveus, del Venezuela e della Columbia , fornisce la corteccia di copalchi, usata come Definizione Treccani

