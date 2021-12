La definizione e la soluzione di: Lo assume il dittatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POTERE

Curiosità : Lo assume il dittatore

Stato in cui la sovranità è esercitata da un partito egemone o da un dittatore. Considerato rivisitazione in chiave moderna dell'assolutismo monarchico ... Significato potere

potére1 (ant. podére) s. m. uso sostantivato del verbo potere perdere il p.; p. assoluto, dispotico; al p., nella posizione in cui si detiene il potere, ossia si governa, si decide, si comanda, ecc.: andare, arrivare, salire al p.; essere al CATEGORIA: DIRITTO PUBBLICO potere¹ po'tere ant. podere s. m. uso sost. del verbo potere². - 1. a. proprietà in base alla quale si è in grado di compiere autorità, dominio, egemonia, padronanza, ant. possa, ant. possanza, lett. potestà. ? Perifr. prep.: in potere di sotto il dominio di: ormai siete in mio p. in balia di Definizione Treccani

