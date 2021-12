La definizione e la soluzione di: Andato.. in molte regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ITO

Curiosità : Andato.. in molte regioni

La regione del Tigrè (altrimenti nota come Tigrai o Tigray) è la più settentrionale delle dieci regioni (kililoc) dell'Etiopia. È popolata principalmente ... Significato ito

-ito. – Suffisso che nella nomenclatura chimica dei composti inorganici indica i sali derivanti da acidi il cui nome termina con il suffisso -oso: per es., clorito è ogni sale dell’acido cloroso, solfito ogni sale dell’acido solforoso, ecc. -ito¹ lat. itum, desinenza del part. pass. di verbi delle coniug. in -ere e -ere. - Suff. derivativo di sost. tratti da verbi, di cui esprimono la nozione battito, gemito, lascito, prestito, tremito. Definizione Treccani

