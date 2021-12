La definizione e la soluzione di: Amici con la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANI

Curiosità : Amici con la coda

nella sua eleganza, che gli altri animali, suoi amici, decisero di farle una coda di paglia. La coda era così bella che, chi non sapeva della disgrazia ... Significato cani

cane1 s. m. (f. cagna, v.) lat. canis. – 1. Canada danno ai roditori del genere cinomio, per la voce simile a quella dell’abbaiare dei cani. c. C. d’acqua, nome con cui sono comunem. chiamati gli anfibî del genere necturo. d lupo s. m. lat. lupus f. -a. - zool. mammifero carnivoro canide delle dimensioni di un grosso cane, con pelo lungo di colore variabile, che vive in branchi cacciando prede ? Espressioni: . prep. con uso fig.: da lupi detto di tempo, freddo e sim. cane, da cani, inclemente. insopportabile; in bocca al lupo frase d'augurio rivolta a chi affronta una prova Definizione Treccani

