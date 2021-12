La definizione e la soluzione di: Si allearono con gli Apache. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAVAJOS

Curiosità : Si allearono con gli Apache

Gli Apache Lipan sono un gruppo di nativi americani del sud dell'Athabaskan (Apache) il cui territorio tradizionale comprende gli attuali stati degli ... Significato navajos

navajo ‹nab?àkho› (anche nella grafia ingl. navaho ‹nä'vëhou›; come sost., pl. invar. o navajos e rispettivam. navahos). – Relativo o appartenente alla omonima popolazione amerindia, oggi stanziata Definizione Treccani

