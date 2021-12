La definizione e la soluzione di: La "web" che riprende per il Pc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAM

Curiosità : La web che riprende per il Pc

Significato cam

CAM s. m. – Sigla dell’ingl. Computer Aided Manufacturing («produzione manifatturiera assistita dall’elaboratore»), pezzi, viene programmata, guidata e controllata da uno o più elaboratori. Le metodologie CAM sono particolarmente diffuse ed efficaci in ambienti produttivi a elevato livello di Definizione Treccani

