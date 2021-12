La definizione e la soluzione di: Lo è la vita comoda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGIATA

Curiosità : Lo e la vita comoda

delle acciaierie di Piombino), il secondo è che Mirella, attratta dalla illusione di una vita più comoda e mondana, si lascia sedurre da Gerry Fumo, "divo" ... Significato agiata

Neologismi (2008) lava-coscienze (lava coscienza, lava coscienze), agg. (iron.) di colpe o responsabilità. ? Portare artisti nella propria corte, offrire loro una vita agiata, lauti pranzi, mondanità e tenerli al riparo dai rischi del mondo reale ha garantito condizione kondi'tsjone dal lat. condicio -onis, lat. tardo conditio -onis, der. di condicere 'accordarsi, convenire'. - ¦ s. f. 1. circostanza necessaria per il dal letto in grado di. 4. (soc.) collocazione sociale: essere di c. umile, agiata ceto, estrazione, origine, posizione, status. ¦ a condizione che (o di) locuz. cong. con Definizione Treccani

