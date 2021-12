La definizione e la soluzione di: A urtarla, scoppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MINA

Curiosità : A urtarla, scoppia

Significato mina

mina1 s. f. dal fr. mine (con tutti i sign. che seguono), voce di origine celtica. – 1. . Nel linguaggio polit. e giornalistico è talvolta usata, in senso fig., l’espressione mina vagante, per indicare un fatto, una situazione, un problema che rappresenta una minaccia mina s. f. dal fr. mine, voce di origine celtica. - 1. (arm.) dispositivo bellico costituito da una carica di esplosivo: fare brillare una m. ordigno. ? bomba. 2. sottile cilindro di materia scrivente incluso nel cannello di legno della matita o inserito in apposito portamina grafite. ? Definizione Treccani

