Soluzione 4 lettere : TEST

Curiosità : Una prova per determinare le attitudini

Voce principale: Prova (diritto). Le prove nel diritto processuale penale italiano sono disciplinate dal Libro III del Codice di Procedura Penale. L'art ... Significato test

tèst (raro tèsto o tèste) s. m. dall’ingl. test saggiare l’oro), che è dal lat. testu o testum «testo2» (pl. invar.; in passato, raram., tèsti). – Prova, saggio o esperimento, e anche mezzo o criterio di prova, di analisi e di test t?st s. m. dall'ingl. test 'prova, saggio', fr. ant. test 'vaso' (usato dagli alchimisti per saggiare l'oro), dal lat. testu o testum 'coperchio o vaso di terracotta'. - 1 una condizione dell'organismo: t. di gravidanza accertamento, analisi, esame. ? Espressioni: test di Papanikolau esame delle cellule desquamate presenti in vagina, ideato dall Definizione Treccani

