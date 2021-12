La definizione e la soluzione di: Terrorizza il pollaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FAINA

Curiosità : Terrorizza il pollaio

sia la cultura giovanile. Secondo la rivista Rolling Stone Cobain è stato il miglior artista degli anni novanta nonostante la sua breve vita. È stato inoltre ... Significato faina

faìna s. f. lat. *fagina, der. di fagus «faggio». – 1. soprattutto di piccoli mammiferi e uccelli, ma anche di carogne, insetti e frutti. 2. In usi fig., di persona d’aspetto sgradevole, rinsecchita, cattiva: brutta f.; muso di faina! faina fa'ina s. f. lat. ?fagina, der. di fagus 'faggio'. - 1. (zool.) mammifero carnivoro mustelide (Martes foina) diffuso in Europa e in Asia Centrale. 2. (fig.) persona d'aspetto sgradevole e animo scaltro furbacchione, furbastro, (non com.) malignazzo, maligno, volpe, volpone. Definizione Treccani

Altre definizioni con terrorizza; pollaio; 4 Chi le lancia è terrorizza to; Lo sono i capelli del terrorizza to; Le lancia chi è terrorizza to; terrorizza va Gubbio ai tempi di San Francesco; Non possono stare in due in un pollaio ; Quello da pollaio ... non brilla per pulizia; pollaio senza polli; Inquiline del pollaio ; Cerca nelle Definizioni