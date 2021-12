La definizione e la soluzione di: Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a ballare con lei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARNET

Curiosità : Il taccuino sul quale la dama scriveva il nome dei cavalieri che aspiravano a ballare con lei

Significato carnet

carnet ‹karnè› s. m., fr. dim. dell’ant. caer(n), mod. cahier «quaderno». – Taccuino, libretto (per appunti). È usato soprattutto nelle seguenti locuz.: c. di ballo, cartoncino piegato a modo di libretto, su cui le dame, in una festa danzante, segnavano un tempo i nomi dei cavalieri ai quali carnet kar'n?, it. kar'ne s. m., fr. dim. dell'ant. caer(n), mod. cahier 'quaderno'. - insieme di fogli facilmente staccabili: c. di assegni bloc-notes, libretto, taccuino. ? (non com.) sceccario. Definizione Treccani

