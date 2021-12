La definizione e la soluzione di: E superiore alla norma quella dell omone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CORPORATURA

Curiosità : E superiore alla norma quella dell omone

inferiore a Ryuto e sicuramente superiore a molti altri combattimenti di Yomi come Scintilla. I suoi riflessi sono di molto superiori alla norma e ha un intuito ... Significato corporatura

corporatura s. f. dal lat. corporatura, der. di corpus -poris «corpo». – Forma e dimensioni del corpo umano: essere di c. giusta, grande, gigantesca, ecc.; anche, più raram., di animali: un cavallo di c. snella. CATEGORIA: ANATOMIA corporatura s. f. dal lat. corporatura, der. di corpus -oris 'corpo'. - forma e dimensioni del corpo umano: c. massiccia, snella complessione, costituzione, figura, struttura (fisica), taglia. Definizione Treccani

