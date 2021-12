La definizione e la soluzione di: Si stringono per allacciarsi le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRINGHE

Curiosità : Si stringono per allacciarsi le scarpe

Significato stringhe

stringa2 s. f. dalla voce prec., come calco lessicale e semantico dell’ingl. string. – Nel linguaggio scient., : come se la sbarretta si spezza si formano due sbarrette magnetizzate, così se si spezza una stringa si forma una nuova coppia di quark e antiquark, e se si riaccostano queste due stringare v. tr. prob. der. di stringa (io stringo, tu stringhi, ecc.). - 1. (non com.) stringere molto forte, con stringhe, cinghie, spaghi e sim. serrare. 2. (fig.) ridurre all'essenziale, rendere conciso un discorso, uno scritto e sim.: cerca di s. un po' la relazione e ? STRINGERE (7. b). Definizione Treccani

