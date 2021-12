La definizione e la soluzione di: Secondo la mitologia, regnava sui demoni malvagi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ECATE

Curiosità : Secondo la mitologia, regnava sui demoni malvagi

di tre strade ed era la potente signora dell'oscurità, regnava sui demoni malvagi, sulla notte, sulla Luna, sui fantasmi e sui morti, associata anche ... Significato ecate

mòdio s. m. dal lat. modius: v. moggio. – 1. archeologi per definire il copricapo caratteristico di alcune divinità ctonie, quali Artemide efesia, Ecate , Serapide: è, in sostanza, un vaso o canestro, più o meno svasato verso Definizione Treccani

