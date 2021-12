La definizione e la soluzione di: Scaffali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIPIANI

Curiosità : Scaffali

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Un valzer tra gli scaffali (EN) Un valzer tra gli scaffali, su Internet Movie Database, IMDb.com. ... Significato ripiani

ripiano s. m. nel sign. 1, comp. di ri- e piano2; nel sign. 2, der. di terreno in pendio: il castello sorgeva su un r. del monte; collina coltivata a ripiani. In partic., in geografia, ogni superficie topografica che abbia piccola inclinazione e sia CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN terrazzo te'r:ats:o s. m. lat. ?terraceus, der. di terra 'terra'. - 1. (archit.) negli edifici d'abitazione, ognuno dei ripiani, scoperti o anche coperti, che si region.) loggia, (region.) poggiolo, terrazza, (lett.) verone. 2. (agr.) ciascuno dei ripiani orizzontali nella sistemazione di un terreno in pendio, per renderlo meglio atto alla Definizione Treccani

