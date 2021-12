La definizione e la soluzione di: Riempie il camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARICO

Curiosità : Riempie il camion

Significato carico

càrico1 (poet. carco) agg. der. di caricare (pl. m. - c.; un rosso, un azzurro c.; analogam., un caffè c., denso, forte. 3. Di congegno meccanico, caricato, messo a punto in modo che possa funzionare: molla c.; orologio c.; pistola c carico¹ 'kariko (poet. carco) agg. der. di caricare (pl. m. -chi). - 1. che ha sopra di sé un carico di merci: un autotreno c. di grano colmo, . (tecn.) messo a punto in modo che possa funzionare: orologio c.; pistola c. caricato. 5. (fig.) che possiede la concentrazione, la motivazione, ecc., necessarie per svolgere Definizione Treccani

