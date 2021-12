La definizione e la soluzione di: Un recipiente a forma di tronco di cono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINO

Curiosità : Un recipiente a forma di tronco di cono

La quartatura del tronco di cono è un metodo standard di campionamento di materiale in polvere le cui modalità operative sono dettate dal British Standards ... Significato tino

tino1 s. m. lat. tinum (pl. -i; tosc. ant. o pop. le che per la fermentazione dell’uva anche per la conservazione del vino, e la botte-tino, di legno pregiato (rovere, ecc.), con uno sportello superiore e uno inferiore, usata per la tino s. m. lat. tinum (pl. -i; tosc. ant. o pop. le tina). - (enol.) recipiente di legno, costituito da doghe tenute insieme da cerchiature di ferro, destinato a contenere le uve pigiate durante la fermentazione ? botte. Definizione Treccani

