La definizione e la soluzione di: Il profeta rapito in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELIA

Curiosità : Il profeta rapito in cielo

secondo cui egli sarebbe stato rapito in Cielo (come avverrà in seguito al profeta Elia). "Enoch piacque al Signore e fu rapito, esempio istruttivo per tutte ... Significato elia

èlia s. f. lat. scient. Aelia . – Genere di insetti emitteri della famiglia pentatomidi, con varie specie dannose alle coltivazioni di cereali, come, per es., la cimice rostrata (lat. scient. Aelia rostrata), che migra in primavera sui campi di grano deteriorando gravemente foglie e cariossidi. Definizione Treccani

Grande profeta d Israele; Il profeta delle Lamentazioni; Celebre profeta ebreo; Un profeta minore; Giacomo __, politico rapito e ucciso nel 1924; Il profeta rapito in cielo su un carro di fuoco; Fu rapito in cielo; rapito dal fervore creativo; Un aiuto che viene... dal cielo ; Teatri a cielo aperto; Grazia piovuta dal cielo ; Guizzano in cielo | Venerdì 26 novembre 2021;