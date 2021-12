La definizione e la soluzione di: I polli e i conigli le hanno bianche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARNI

Curiosità : I polli e i conigli le hanno bianche

sono i maggiori galli del mondo, e le galline bianche come neve: ma non ànno penne, ma lana a modo di pecore.” (Memoriale Toscano, 33) I polli Moroseta ... Significato carni

Neologismi (2008) frigomacello (frigo-macello), s. m. Impianto industriale per la macellazione Cremonini . Il gruppo Cremonini di Cremona, una delle più grandi imprese del settore delle carni macellate in Europa, è stato l’unico a rispondere all’avviso del maggio scorso di origine semitica. - 1. a. luogo dove si abbattono, scuoiano e sezionano gli animali le cui carni sono destinate al consumo (disus.) ammazzatoio, mattatoio, (pop.) scannatoio. b. (estens.) complesso di operazioni con cui si macellano animali d'allevamento per l'alimentazione macellazione CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

