Soluzione 9 lettere : PANTANOSO

Curiosità : Pieno d acqua e di fango

e si allagò. Per arginare l'acqua si mise del pietrisco negli ambienti, che con l'acqua si trasformò in fango nerastro che sommerse le terme. L'acqua ... Significato pantanoso

pantanóso agg. der. di pantano. – Pieno di pantani o ridotto a pantano: luoghi p.; CLASS='testo_corsivo'>strada pantanosa. Raro, di pianta che cresce nei pantani: erbe pantanose. pantanoso panta'noso agg. der. di pantano. - ridotto a pantano: acque p. acquitrinoso, fangoso, limaccioso, limoso, melmoso, paludoso. Definizione Treccani

