La definizione e la soluzione di: Per nulla concreti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASTRATTI

Curiosità : Per nulla concreti

passi, fischi, porte che sbattono ecc.) La musica concreta di questo periodo è poco o per nulla strutturata e meno "rigida" di quella che seguirà. Nel ... Significato astratti

nóme s. m. lat. nomen, da una radice comune a molte altre lingue indoeuropee (sanscr. na?ma, parte per il figlio); l’ambasciatore protestò in n. del suo governo. Anche con complementi astratti: in n. della legge, in n. della Chiesa, in rappresentanza o per mandato di tali -enza lat. -entia. - Suff. derivativo di sost. astratti tratti da verbi (accoglienza, conoscenza, credenza, diffidenza, dipendenza, partenza) o da un aggettivo in -ente che risale a un part. pres. lat. (decenza, pazienza, prudenza). Definizione Treccani

Altre definizioni con nulla; concreti; nulla : permesso dato dalle autorità; Buoni a nulla ; Per nulla fedele alla regola; nulla lo è per chi non conosce ostacoli; concreti , misurabili; concreti , che si possono toccare; Scindere un concetto dai suoi termini concreti ; Relativi o adatti agli usi concreti ; Cerca nelle Definizioni