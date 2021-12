La definizione e la soluzione di: Non li piglia chi dorme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESCI

Curiosità : Non li piglia chi dorme

Chi dorme non piglia pesci (oppure, "chi dorme non pecca, ma non piglia pesce") è un proverbio italiano. Il significato è che, se si sta a poltrire, non ... Significato pesci

pésci1 s. m. pl. pl. di pesce; lat. scient. Pisces. – In zoologia, raggruppamento privo di valore sistematico di vertebrati inferiori acquatici, marini e d’acqua dolce, eterotermi, che comprende le classi estinte anaspidi, celolepidi, acantodi e placodermi, e le classi viventi eterostraci (missine zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; . b. Dipnoi: neoceratodo. c. Olostei: amia calva. d. Teleostei: carpa; luccio; persico; pesce spada; tonno; trota. Anfibi - 1. Anuri: pelobate; raganella; rana; rospo; ululone. 2 Definizione Treccani

