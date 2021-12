La definizione e la soluzione di: Mangia i germogli di bambù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PANDA

Curiosità : Mangia i germogli di bambu

ed occasionalmente carogne, i suoi pasti a base di bambù). Il panda però non mangia molta carne perché circa 4,2 milioni di anni fa il gene T1R1 è mutato ... Significato panda

panda s. m. etimo incerto, invar. – Nome di due specie di mammiferi carnivori: il p. minore (lat. scient. Ailurus fulgens), lungo 50-60 cm, con folta pelliccia bruno-rossiccia, testa chiara con due strie nere sotto gli occhi e coda folta ad anelli poco distinti, lunga 28-48 cm, diffuso nelle zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; ermellino; faina; gatto; ghepardo; giaguaro; iena; leone; lontra; lupo; martora; orso; panda minore; puma; sciacallo; tigre; volpe. 3. Cetacei: balena; capodoglio; del?no; narvalo Definizione Treccani

