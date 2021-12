La definizione e la soluzione di: Lo la luce non riflessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIRETTA

Curiosità : Lo la luce non riflessa

Il riflesso pupillare alla luce (o riflesso fotomotore) è un riflesso che controlla il diametro della pupilla in risposta all'intensità della luce (luminanza) ... Significato diretta

dirètta s. f. femm. sost. dell’agg. diretto. – Trasmissione radiofonica o televisiva mandata in onda nello stesso momento e sim. che possono verificarsi in tale tipo di trasmissione; locuz. avv. in diretta (trasmettere o trasmissione in diretta, e sim., contrapp. a in differita), in ripresa di'r?t:a s. f. femm. sost. dell'agg. diretto. - (radiotel.) trasmissione televisiva o radiofonica mandata in onda nello stesso momento in cui viene realizzata: la d. di partita di calcio differita. ? Locuz. prep.: in diretta dal vivo, live. in differita, registrato. Definizione Treccani

Altre definizioni con luce; riflessa; luce rtola verde; Il gruppo di animali con le luce rtole; Le consonanti scritte in luce ; Quello di speranza porta luce nella vita; Lo è la luce non riflessa ; Cerca nelle Definizioni