Soluzione 5 lettere : POETA

Curiosità : Un letterato come Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d'Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) è stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista e accademico italiano ... Significato poeta

poèta s. m. (f. -éssa) dal lat. poeta, gr. p???t Cinquecento: Vittoria Colonna, Veronica Gambara e Gaspara Stampa; Perché tu mi dici: poeta Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange (Corazzini); E noi CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI po'?ta s. m. dal lat. poeta, gr. poiet?s, der. di poiéo 'fare, produrre' (f. -éssa; pl. m. -i, ant. -e). - 1. (crit.) chi compone poesie: i p. dell'Ottocento (non com.) poetante, rimatore, (non com.) verseggiatore, versificatore. ? prosatore, narratore. ? letterato, scrittore. 2. (fig.) chi Definizione Treccani

