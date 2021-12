La definizione e la soluzione di: Impersona altre persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTORE

Curiosità : Impersona altre persone

Grimm nell'adattamento cinematografico del videogioco Doom. Nel 2005 impersona Jane Bennet nella trasposizione di Orgoglio e pregiudizio di Joe Wright ... Significato attore

attóre s. m. (f. -trice) dal lat. actor -oris, der. astratto, dell’attante (per un singolo attante ci possono essere, quindi, anche più attori, in quanto esplichino una medesima funzione). 4. fig. Chi prende parte attiva e diretta attore a't:ore s. m. dal lat. actor -oris, der. di agere 'agire' (f. -trice). - 1. (prof.) chi recita una parte in uno spettacolo guitto. ? artista, interprete. ? caratterista, comico, commediante, teatrante. ? Espressioni: primo attore protagonista. ? comprimario. spalla. 2. (fig., spreg.) chi finge o dice il falso commediante, Definizione Treccani

