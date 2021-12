La definizione e la soluzione di: Imbacuccarsi completamente in una coperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : AVVOLTOLARSI

Curiosità : Imbacuccarsi completamente in una coperta

Significato avvoltolarsi

armadillo s. m. dallo spagn. armadillo, dim. di armado «armato». – 1. alla Patagonia . 2. Genere di crostacei isopodi terrestri (lat. scient. Armadillo), dal corpo convesso che può avvoltolarsi a palla, viventi in luoghi asciutti e soleggiati. ravvolgere ra'v:?ld?ere der. di avvolgere, col pref. r(i)- (coniug. come volgere). - ¦ v. tr. coprire qualcosa strettamente o completamente con un foglio, un telo e sim.: ravvolse , (non com.) ravviluppare, (non com.) rinvolgere, rinvoltare, in fretta e senza cura avvoltolare, con la carta incartare, in fretta e senza cura ravvoltolare, in fretta e Definizione Treccani

Altre definizioni con imbacuccarsi; completamente; coperta; Coprire completamente con un velo; Caduto completamente nel dimenticatoio; completamente ... per i latini; Tipo di pavimentazione completamente naturale; coperta da viaggio dai vivaci colori | Venerdì 26 novembre 2021; Così inizia la scoperta ; Erba coperta di fitta lanugine della famiglia delle Composite; Gli si deve la scoperta dei raggi X; Cerca nelle Definizioni