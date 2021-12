La definizione e la soluzione di: Icona sul desktop per eliminare i file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CESTINO

La sua icona si trova sempre sul desktop ed è rappresentato con un'icona raffigurante una pattumiera. È possibile visualizzare le icone dei file eliminati ... Significato cestino

cestino s. m. dim. di cesta o césto1. – 1. Piccolo cesto; in partic., quello, di forma per lo più cilindrica, nel quale si gettano le carte inutili. 2. C. della merenda, contenitore rigido con manico (in origine, piccolo paniere) fornito di coperchio nel quale i bambini, una volta, portavano la cestino s. m. dim. di cesta o cesto¹. - piccolo contenitore di vimini o altro materiale destinato a vari usi: c. del pane, della merenda canestrino, cestello, panierino. ? borsa, sacchetto, sporta. ? canestro, cesta, cesto, (lett.) cista, paniere. Definizione Treccani

