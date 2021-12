La definizione e la soluzione di: Guasto come un dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARIATO

Curiosità : Guasto come un dente

cariare v. tr. der. di carie (io càrio, ecc.). – Produrre, generare la carie: l’umidità il processo distruttivo della carie: mi si sono cariati due denti. ? Part. pass. cariato, anche come agg.: avere un dente cariato; legno cariato; fig., moralmente o ideologicamente capsula 'kapsula s. f. dal lat. capsula, dim. di capsa 'cassa'. - 1. ciò che serve a ricoprire qualcosa, con funzione protettiva, di forma tondeggiante chiusura, .) rivestimento metallico o di ceramica, che serve di protezione alla corona di un dente cariato o di sostegno a protesi fisse: c. dentaria ? otturazione. 3. (arm.) a. coppa o CATEGORIA: INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA – FARMACOLOGIA E TERAPIA Definizione Treccani

