Soluzione 2 lettere : GR

Curiosità : Gradisce all inizio

capoluogo provinciale, Gorizia. Il toponimo di Gradisca, comune nella regione, ha origini slave: gradišce ("insediamento fortificato su una collina") e ... Significato gr

gr. – In metrologia, simbolo, non più in uso, del grammo, oggi sostituito dal simbolo g; attualmente è simbolo del grain (v.). GR d?i'?r:e (o Gr) s. m. sigla di Giornale Radio. - (radiotel.) programma radiofonico durante il quale vengono date le notizie del giorno giornale radio, (non com.) radiogiornale. ? telegiornale. ? notiziario. Definizione Treccani

