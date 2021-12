La definizione e la soluzione di: Si fanno a chi posa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITRATTI

Un teatro di posa è un edificio o ambiente predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un film o di un programma televisivo. Quando è ... Significato ritratti

àlbum s. m. dalla locuz. lat. album amicorum (dove album è l’agg. neutro sostantivato varî autori. A. di famiglia, album che raccoglie, per lo più in ordine cronologico, i ritratti dei membri di una famiglia e fotografie di gruppo riprese in circostanze varie e in portaritratti s. m. comp. di porta(re) e ritratto. - supporto con vetro in cui si tengono uno o più ritratti o fotografie portafotografie. ? cornice. Definizione Treccani

