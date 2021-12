La definizione e la soluzione di: Il dittongo... in società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Curiosità : Il dittongo... in societa

vocalica, ossia la riduzione a un dittongo o a una vocale lunga delle coppie di vocali consecutive che non formino dittongo. Tale contrazione è sistematica ... Significato ie

queer ‹ku?ìë› s. ingl. etimo sconosciuto (pl. queers ‹ ku?ìë?›), usato in ital. come agg. e s. m. e f. – 1. Omosessuale: la filmografia, la letteratura queer. 2. estens. Strano, ambiguo, stravagante e sim., anche con valore spregiativo j?pi, it. 'jup:i o 'jap:i s. ingl. formato dalle iniziali della locuz. young urban professional 'giovane professionista urbano', con suff. dim. -ie, modellato su hippie, usato in ital. al masch. e al femm. (pl. -es. o invar.) - giovane professionista, dall'aspetto esteriore molto curato, che Definizione Treccani

