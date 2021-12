La definizione e la soluzione di: Si dilegua al risveglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SOGNO

Curiosità : Si dilegua al risveglio

USA: 3.03 milioni L'azione di Bruce risveglia il ragazzo dal lavaggio del cervello subito. Ra's al Ghul si dilegua, affermando che era proprio colui che ... Significato sogno

sógno s. m. lat. somnium, der. di somnus «sonno». – 1. è un s.; purtroppo, era tutto un s.; sono sogni!; è s. o realtà; ciò che una volta pareva ) nella fantasia; non si può vivere di sogni! E per indicare uno stato idillico di vita sogno 'so?o s. m. lat. somnium, der. di somnus 'sonno'. - 1. l'attività mentale che si svolge durante il sonno, e il contenuto stesso, la serie di immagini che in un s.; che s. di casa! meraviglia, splendore. (fam.) schifezza, schifo. ? Locuz. prep.: di sogno di persona o cosa bellissima, in funzione attributiva: una casa di s. (fam Definizione Treccani

Altre definizioni con dilegua; risveglio; Un solco che si dilegua ; Fanno dilegua re i sogni; dilegua to nel nulla; dilegua no al risveglio; Il risveglio ... in giardino; Un risveglio ad ore antelucane; Svaniscono al risveglio ; Il risveglio del vulcano; Cerca nelle Definizioni