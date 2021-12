La definizione e la soluzione di: Con "fox" in un ballo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TROT

Curiosità : Con fox in un ballo

Maestri di Ballo) e riconosciuta ad oggi da diverse nazioni. Essa comprende: Valzer lento Tango Fox trot Una prima stesura organica del ballo da sala è ... Significato trot

foxtrot ‹fòkstrot› (o fox-trot) s. ingl. (propr. «passo CLASS='testo_corsivo'>trot di volpe fox»; pl. foxtrots ‹fòkstrots›), usato in ital. al masch. – Danza, e musica per danza, appartenente al genere ragtime, di ritmo pari (44 o 2 trotto 'tr?t:o s. m. der. di trottare. - 1. (equit.) andatura del cavallo caratterizzata dal movimento simultaneo degli arti accoppiati in diagonale > passo, t., galoppo. ? Espressioni: andare al (o di) piccolo trotto trotterellare; andare al (o di) trotto trottare. 2. (estens., fam.) il Definizione Treccani

