Soluzione 7 lettere : LEVATOI

Curiosità : Come i ponti negli antichi castelli

anni del Novecento e negli anni settanta. Raffaele Agostini, Ponti sul Mincio, Mantova, 2004. ISBN 88-7495-072-1 Enzo Boriani, Castelli e torri dei Gonzaga ... Significato levatoi

bolzóne (ant. bolcióne) s. m. dal franco bulthio. – 1. , imperniata al centro in forma di bilanciere, che serviva per manovrare l’impalcato dei ponti levatoi. 3. Paletto o bietta che, infilata nell’occhio all’estremità di una catena da Definizione Treccani

