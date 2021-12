La definizione e la soluzione di: Ayrton, compianto pilota di Formula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENNA

Curiosità : Ayrton, compianto pilota di Formula

svolge alla presenza degli esponenti di casa Grimaldi. Il record di vittorie del pilota (sei) appartiene ad Ayrton Senna, mentre la casa costruttrice più ... Significato senna

sènna1 (o sèna) s. f. dall’arabo sana. – Nome comune di Farmacopea ufficiale), ma anche dai loro legumi (messi in commercio con il nome di follicoli di senna o sena); la droga (il cui uso fu introdotto da medici arabi e si diffuse in Definizione Treccani

