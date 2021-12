La definizione e la soluzione di: Asilo per anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICOVERO

Curiosità : Asilo per anziani

Il diritto di asilo (identificato spesso anche con il concetto di asilo politico in greco: ?s????) è un'antica nozione giuridica, in base alla quale una ... Significato ricovero

ricóvero s. m. der. di ricoverare. – 1. a. si è reso necessario il suo r. d’urgenza in ospedale; istituto, casa di r., o più brevemente ricovero (v. al n. 3 a). b. Sempre in senso astratto, rifugio, riparo, asilo (contro le CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA ri'kovero o ri'k?vero s. m. der. di ricoverare. - 1. a. azione di ricoverare in luoghi di cura o di assistenza: provvedere al r. in clinica (burocr.) ospedalizzazione. ? degenza. dimissione. b. luogo dove è possibile ripararsi da intemperie, pericoli e sim.: cercare un r. asilo Definizione Treccani

Altre definizioni con asilo; anziani; Un asilo per pochi bimbi; L'età dei bimbi dell'asilo ; L'asilo frequentato dai più piccini; asilo per natanti; Le hanno bimbi e anziani ; Aumento di stipendio connesso all'anziani tà; Parlamentari... anziani ; Gli anziani nello sport; Cerca nelle Definizioni