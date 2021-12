La definizione e la soluzione di: Amen... in due parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COSÌ SIA

Curiosità : Amen... in due parole

con Cristo e in Cristo... (Per ipsum et cum ipso et in ipso...) al termine della quale il popolo dà il proprio assenso acclamando Amen. Esistono diverse ... Significato così%20sia

còsa s. f. lat. causa «causa», che ha sostituito il lat. class. res. – che c. mi doveva capitare!; non sai che c. sia la miseria. Altrettanto diffuso anche il solo cosa: cosa vuoi da me; non so cosa pensare; che allegria c’è cos’hanno di bello primo lat. primus, superl. dell'avv. e prep. ant. pri 'davanti', da cui anche il compar. prior. - ¦ agg. num. ord. 1. che, in una serie ordinata, si trova nella posizione iniziale, sia nello spazio, sia nel tempo: la p. fila di poltrone; il p. giorno del in arrivo: un lancio di p. al volo; per prima cosa, in primo luogo, per primo ? ?. ¦ s. m. Definizione Treccani

