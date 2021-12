La definizione e la soluzione di: Ama andare... a fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SUB

Curiosità : Ama andare... a fondo

Kamala abbandonata dall'uomo che ama e da cui sa di non essere amata porta in grembo un figlio destinato a chiamarsi come il padre.

sub- dal lat. sub, sub- «sotto». – Prefisso latino presente anche in molte voci italiane, di «sotto» o assume valore attenuativo. Come prefisso di voci verbali, la forma originaria sub- si trova in verbi derivati dal latino per via dotta, e in pochi altri, normalmente sub s. m. e f. abbrev. di subacqueo. - 1. (sport.) chi pratica gli sport sott'acqua: immergersi con un bravo s. sommozzatore, subacqueo. 2. (mest.) persona che scandaglia i fondali marini per ritrovare oggetti o corpi: i s. dei carabinieri hanno ritrovato in fondo al lago la cassetta dei Definizione Treccani

