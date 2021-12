La definizione e la soluzione di: Un aggravante del furto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCASSO

Curiosità : Un aggravante del furto

distinto, bensì solo come circostanza aggravante del furto, in particolar modo dall'art. 625, co. 1, n. 8) del codice penale italiano. ^ Abigeato, su ... Significato scasso

scasso s. m. der. di scassare2. – 1. L’operazione di scassare s. per le fondamenta (I. Calvino). 2. Lo scassinare, spec. a scopo delittuoso: furto con scasso, furto aggravato dal fatto di aver usato violenza su beni o cose. 3. Nel gergo marin s. m. der. di scassare. - 1. (agr., edil.) rottura superficiale di un terreno, effettuata a fini agricoli o edilizi: fare, eseguire uno s.; lavori di s. sterramento, sterro, a fini agricoli dissodamento, a fini edilizi sbancamento. ? scavo. 2. lo scassinare, spec. a scopo delittuoso Definizione Treccani

