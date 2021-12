La definizione e la soluzione di: Accoglie milioni di musulmani ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MECCA

Curiosità : Accoglie milioni di musulmani ogni anno

celebri. Accoglie ogni anno più di tre milioni e mezzo di visitatori, che ne fanno così il cimitero più visitato al mondo. Una delle sette colline di Parigi ... Significato mecca

mècca1 (e Mècca) s. f. – Propriam., città (arabo Makka) dell’Arabia Saudita, patria di Maometto e luogo santo dell’islamismo; in quanto meta di pellegrinaggi, il nome della città ha assunto nel linguaggio comune il sign. simbolico di luogo assai lontano, soprattutto in frasi scherz.: pare che venga 'm?k:a (o Mecca) s. f. dal nome della città araba Makka, patria di Maometto e luogo santo dell'islamismo, solo al sing. - luogo di particolare richiamo, ritenuto ideale per soddisfare speranze, desideri di ricchezza e sim.: trovare la m. eldorado, (pop.) pacchia, (paese di) bengodi, (paese Definizione Treccani

