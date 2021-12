La definizione e la soluzione di: Votano Boris Johnson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONSERVATORI

Curiosità/Significato su: Votano Boris Johnson Stati Uniti d'America Joe Biden, il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson e con il primo ministro del Canada Justin Trudeau. I temi affrontati ...

Non votano alle elezioni; votano per eleggere sindaco e consiglio comunale; Lo votano gli elettori; Fa roboris al genitivo; Il Paolo che ha interpretato Biascica in boris ; Bevande da erboris ti; L'erboris teria di un noto marchio commerciale; Il premier inglese johnson ; __ johnson , il Premier britannico; __ B. johnson , successore di JFK alla Casa Bianca; Il re __, film con Dwayne johnson del 2002;