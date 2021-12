La definizione e la soluzione di: Verbi latini con coniugazione irregolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SEMI DEPONENTI

Curiosità/Significato su: Verbi latini con coniugazione irregolare lingua italiana sono presenti diversi verbi irregolari (quasi tutti concentrati nella seconda coniugazione), ovvero verbi che mostrano una sorta di irregolarità ...

Altre definizioni con verbi; latini; coniugazione; irregolare; Proverbi o che indica una serie di avvenimenti piacevoli ed irrinunciabili; Ha un suo... avverbi o; E proverbi ale per le sue promesse; Avverbi o di chi rimanda; Era.. così per i latini ; Più... per i latini ; Per i latini era fra; Il Mori che rammentava la morte ai latini lat; La desinenza della prima coniugazione verbale; Desinenza della seconda coniugazione verbaleere; coniugazione verbale | Venerdì 26 novembre 2021; La desinenza da prima coniugazione ; irregolare | Venerdì 26 novembre 2021; irregolare ; Insolito, irregolare ; Abbreviazione di irregolare ; Cerca nelle Definizioni