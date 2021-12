La definizione e la soluzione di: Le vanta il cacciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PREDE

Curiosità/Significato su: Le vanta il cacciatore Kraven il cacciatore (Kraven the Hunter), il cui vero nome è Sergei Kravinoff, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni) ...

Altre definizioni con vanta; cacciatore; vanta no un blasone; vanta ggio che si gode rispetto ad altri; vanta no un'ottima cucina; La virtù di chi... non si vanta ; Ogni vittima del cacciatore ; Un tipo di falco cacciatore ; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasformato in una costellazione; La tracolla per le prede del cacciatore ; Cerca nelle Definizioni