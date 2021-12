La definizione e la soluzione di: Una calamità per i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SICCITÀ

Curiosità/Significato su: Una calamita per i campi proprio campo magnetico. I materiali che possono essere magnetizzati sono anche quelli fortemente attratti da una calamita, e sono chiamati ferromagnetici ...

