La definizione e la soluzione di: Un tessuto simile al velluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINIGLIA

Curiosità/Significato su: Un tessuto simile al velluto Velour è un termine che indica un tessuto dalla superficie pelosa, simile al velluto. Un tempo indicava un tessuto di lana, cardato, pesante, con pelo ...

Altre definizioni con tessuto; simile; velluto; Un tessuto di seta; Robusto tessuto di cotone usato per confezionare grembiuli; Il tessuto a quadri per kilt; Un tessuto per camicie pesanti; È simile al bombo; È simile allo stufato; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne | Venerdì 26 novembre 2021; Minerale dal colore simile a quello delle unghie; La Rossellini che recita in velluto blu; Custodia foderata in velluto ; Nel broccato e nel velluto ; Tessuto simile al velluto ; Cerca nelle Definizioni