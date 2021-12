La definizione e la soluzione di: Ha sede a New York, nel Palazzo di Vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Curiosità/Significato su: Ha sede a New York, nel Palazzo di Vetro del complesso è il cosiddetto Palazzo di Vetro in cui ha sede il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Palazzo di Vetro, alto 154 m, venne costruito tra ...

